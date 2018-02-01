Третий пуск в истории Восточного прошел успешно

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Восточный в 05:07 мск, а через девять минут от разгонного блока «Фрегат» успешно отделились и вышли на орбиты спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и 4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

На орбиту также будут выведены девять малых спутников из Германии и США.

Этот запуск стал третьим в истории космодрома Восточный. Первый запуск, при котором лично присутствовал президент РФ Владимир Путин, прошел с накладками и был перенесен на сутки. Из-за неудачи при втором пуске были утрачены 19 спутников.