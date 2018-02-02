Защита Белых обжалует приговор

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов объявил, что защита намерена обжаловать приговор экс-чиновнику, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 1 февраля суд признал Белых виновным в получении взятки (по одному из вменяемых эпизодов бывший губернатор был оправдан) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 48,2 млн рублей. Белых также запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

Адвокат Грохотов отметил: «Мы рады, что суд услышал доводы защиты и оправдал Никиту Юрьевича по одному эпизоду... Мы не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком: мы просили оправдания по всем эпизодам». Он подтвердил: «Мы будем обжаловать приговор, доказывать свою позицию и продолжать бороться».

Еще один защитник Белых, Александр Глушенков, назвал приговор абсурдным и заявил, что ситуация с «контролируемой» взяткой «очень сильно похожа на провокацию».

Жена Никиты Белых Екатерина Рейферт 1 февраля, после оглашения приговора, который длился девять часов, рассказала: «Мы сегодня просили каждые два часа делать перерывы на капельницы по требованию врача. И когда сегодня перерыв опоздал на полчаса, Никита Юрьевич начал буквально терять сознание. Восемь лет — или шесть с зачетом — для него смертный приговор. Мы стоим перед выбором — либо смириться и это смертная казнь, либо бороться. Все люди, которые наблюдали процесс, все понимали, что это чудовищно. Не только по-человечески, но и юридически».