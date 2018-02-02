Росавиация ограничила сертификат Azur Air после проверки

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 20 марта. До этого срока, как говорится в сообщении ведомства, компания должна устранить нарушения, выявленные при проверке в декабре.

Тогда Росавиация выявила в деятельности авиаперевозчика «несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы».

До 20 марта включительно авиакомпания продолжит свою операционную деятельность «в полном объеме» и сможет выполнить воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам.

При устранении всех нарушений ограничения снимут. В противном случае с 21 марта «авиакомпания может прекратить выполнение полетов».

Azur Air — крупнейший российский чартерный перевозчик.