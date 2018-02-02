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02 февраля 2018, 10:22
банковский сектор Центробанк

Санация проблемных банков обошлась ЦБ в 1,5 трлн рублей

Банк России
Банк России
фото: МБ Банк

Центральный банк России потратил на санацию проблемных банков более 1,5 трлн рублей, пишут «Ведомости». В частности, в декабре 2017 года регулятор выделил 298 млрд рублей на спасение Промсвязьбанка.

По итогам года задолженность кредитной организации перед ЦБ составила 344,2 млрд рублей. Деньги потребовались из-за оттока средств клиентов.

В то же время банк «Открытие» и «Бинбанк» смогли остановить отток капитала и вернули Центробанку выделенные на их санацию 218,4 млрд рублей.

Банк «Открытие» вернул ЦБ в декабре 150,4 млрд рублей, оставшись должным еще 565,3 млрд рублей. Бинбанк отдал регулятору 68 млрд рублей, оставшийся долг банка равен 290 млрд.

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