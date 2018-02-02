Биткоин стал торговаться ниже восьми тысяч долларов

Курс самой дорогой криптовалюты биткоин падал сегодня ниже 8 тысяч долларов. Это произошло впервые с ноября 2017 года.

На портале CoinMarketCap, где собраны данные с двух десятков криптобирж, к 16 часам мск биткоин стоил около 7,8 тысяч долларов.

К 17:40 мск он торгуется в среднем по 8,7 тысячи долларов за единицу.

Снижаются курсы и большинства других популярных криптовалют. Если биткоин к 17:40 мск потерял в цене около 7%, то Ethereum — 18%, Ripple — 17%, Bitcoin Cash — 12%, Litecoin — 14%.