Минфин США предостерег от введения санкций против российского госдолга

Минфин США выпустил доклад, в котором негативно оценил последствия санкций, касающихся российских гособлигаций. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство полностью публикует этот доклад, помеченный грифом «для служебного использования».

Речь идет о возможности введения санкций против российского госдолга, то есть предусматривает запрет на покупку российских облигаций федерального займа и евробондов, выпущенных правительством РФ.

В документе Минфина, который был передан в конгресс США 29 января, отмечается, что российский бизнес (реальный и финансовый сектора экономики) тесно связан с глобальными корпорациями и инвесторами.

Из-за этого расширение санкций может, в частности, снизить конкурентоспособность крупных американских управляющих компаний.

«Расширение санкций без соответствующих мер со стороны ЕС и других партнеров США может подорвать попытки сохранить единство в вопросе санкций против России», — отмечает министерство.

Вопрос о расширении санкций был поднят после поступления в конгресс так называемого «кремлевского доклада» — списка из 210 российских чиновников и крупных бизнесменов с состоянием более 1 млрд долларов. Доклад был подготовлен согласно требованию закона о санкциях против России, принятого в США в августе 2017 года.