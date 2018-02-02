Литераторы раскритиковали список «страшных книг» омбудсмена Кузнецовой

К детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с открытым письмом обратились писатели, издатели, критики и учителя — после того, как она представила перечень из 16 детских книг, которые «даже взрослым показывать страшно».

Авторы письма предположили, что основой списка Кузнецовой стала подборка «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно», уже не первый год кочующая по «низкопробным развлекательным сайтам и пабликам».

«Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из ваших референтов, и не отражает вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней», — говорится в открытом письме.

Одной из главных проблем детской литературы авторы открытого письма назвали «поверхностный и пренебрежительный взгляд на нее даже тех взрослых, которым по долгу службы положено всерьез разбираться в ней».

Главный библиотекарь Центральной детской библиотеки имени Гайдара Евгения Куликова пояснила РИА Новости, что дети не считывают из книг те проблемы, которые пугают или отвращают взрослых.

«Литература вообще и детская литература в частности ценится за многообразие смыслов, в которых каждый может увидеть то, что близко именно ему. Во все времена было много литературных экспериментов, которые постепенно становились литературной нормой (или не становились, как повезет). Вспомним жаркие дебаты относительно произведений сегодняшнего классика Корнея Чуковского», — отметила Куликова.