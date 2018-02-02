Правительство выдаст жилищные сертификаты почти на 15 млрд рублей

Правительство РФ распорядилось в 2018 году выпустить и распределить жилищные сертификаты на 14,87 млрд рублей.

7273 сертификата предназначены для военнослужащих и приравненных к ним лиц, пострадавших при катастрофе на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк», вынужденных переселенцев, для выезжающих из районов Крайнего Севера, а также для переселяющихся из закрытых территориальных образований.