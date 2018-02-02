В Шанхае микроавтобус въехал в толпу пешеходов

В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Шанхае госпитализированы 18 человек. Об этом пишет АР со ссылкой на китайские источники.

После ДТП микроавтобус загорелся, внутри находился газовый баллон. Известно, что трое пострадавших получили серьезные ранения. Причины аварии выясняются.