В Шанхае микроавтобус въехал в толпу пешеходов

В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Шанхае госпитализированы 18 человек. Об этом пишет АР со ссылкой на китайские источники.

После ДТП микроавтобус загорелся, внутри находился газовый баллон. Известно, что трое пострадавших получили серьезные ранения. Причины аварии выясняются.

Breaking: At least 18 injured after vehicle rams into pedestrians in Shanghai, China. Gas canisters were found in the van. pic.twitter.com/tHBPyHdvl9