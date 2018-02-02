В Якутии нашли два редчайших алмаза

На трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината найдены крупные редкие алмазы. Об этом сообщается на сайте компании «Алроса».

Их масса 97,92 и 85,62 карата, оба имеют форму октаэдра, желтоватый оттенок и мелкие вкрапления. Отмечается, что алмазы весом более 50 карат являются большой редкостью

«Действительно, крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом», — отметил директор «Алросы» Евгений Агуреев.