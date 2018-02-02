Евросоюз примет шесть балканских стран в противовес влиянию России

6 февраля Еврокомиссия должна опубликовать план о самом крупном расширении ЕС за два десятилетия, пишет The Financial Times.

Речь идет о вступлении в Евросоюз Албании, Черногории, Сербии, Косово, Македонии, а также Боснии и Герцеговины.

Расширение связано с тем, что через Балканы идет основной поток мигрантов в Европу. Кроме того в ЕС отмечают, что Москва укрепляет свое влияние в регионе, играя «на растущем недоверии обещаниям Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера».

При этом трудности с вхождением в ЕС могут быть у Косово. Как пишет EUobserver, против членства Косово выступают Испания, Кипр, Греция, Румыния и Словакия, которые не признают республику суверенной страной.