Пентагон заявил о продолжении военных полетов над Черным морем

Представитель американского Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на пресс-конференции с руководителем пресс-службы Минобороны США Даной заявил, что американские самолеты будут продолжать полеты над Черным морем в международном воздушном пространстве. Его выступление опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

«Мы летаем в международном воздушном пространстве, территория над Черным морем — международное пространство. Полеты продолжатся», — подчеркнул Маккензи.

Накануне американское военное ведомство опубликовало пять роликов, на которых показано «опасное сближение» российского истребителя Су-27 с американским разведывательным самолетом EP-3E Aries II.

«Крым является неотъемлемой частью России. Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры», — заявили в Минобороны РФ.

