ВС подтвердил право Роспотребнадзора без проверок запрещать продажу продуктов

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда РФ постановила, что Роспотребнадзор в ряде случаев имеет право немедленно, без выездной проверки останавливать реализацию пищевых продуктов, сообщает «Интерфакс».

В постановлении отмечается, что Роспотребнадзор вправе обойтись без проверки, если речь идет о реализации продуктов, которые несут потенциальную угрозу здоровью потребителей. При желании оспорить запрет производитель или поставщик должны будут в судебном порядке обосновать, что ограничительные меры против их продукции являются избыточными, и подтвердить ее качество.

РБК напоминает, что ранее апелляционная и кассационная инстанции постановили, что управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступило незаконно, запретив реализацию нескольких видов молока без выездной проверки. Однако Верховный суд решил, что действия Роспотребнадзора не нарушили закон о защите прав предпринимателей и стал на сторону суда первой инстанции, поскольку законодательство позволяет ведомству немедленно приостанавливать действие сертификатов соответствия, что ведет к прекращению реализации и производства продуктов.