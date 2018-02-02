Метро Москвы объяснило перемены во фреске с украинской девушкой на «Киевской»

Начальник службы внешних связей московского метрополитена Гаянэ Асадова сообщила «Дождю», что изменение фрески на станции метро «Киевская» связано с решением вернуть ей исторический облик, задуманный в 1937 году.

Ранее пользователи соцсетей отметили, что венок на голове украинки был заменен на платок.

«В ходе реставрации экспертами было принято решение вернуть фреске исторический облик — такой, как, например, можно увидеть на фотографии 54-го года. На этой фотографии видно, что голова девушки покрыта платком», — сказала Асадова. Она отметила, что изменение согласовано с руководством метро, которому очень «импонирует и нравится» внимательность людей.