Метро Москвы объяснило перемены во фреске с украинской девушкой на «Киевской»
Начальник службы внешних связей московского метрополитена Гаянэ Асадова сообщила «Дождю», что изменение фрески на станции метро «Киевская» связано с решением вернуть ей исторический облик, задуманный в 1937 году.
Ранее пользователи соцсетей отметили, что венок на голове украинки был заменен на платок.
«В ходе реставрации экспертами было принято решение вернуть фреске исторический облик — такой, как, например, можно увидеть на фотографии 54-го года. На этой фотографии видно, что голова девушки покрыта платком», — сказала Асадова. Она отметила, что изменение согласовано с руководством метро, которому очень «импонирует и нравится» внимательность людей.
Декоммунизаторы всполошились - в Москве в метро Киевская деукраинизировали девицу на фреске.— Александр Коц (@sashakots) 2 февраля 2018 г.
Не деукранизировали, а привели в соответствие с оригиналом 1954 года. Где девушка быоа в платке. pic.twitter.com/uP44NpwUFu