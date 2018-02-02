Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте

В этом году россиян ждут длинные выходные в феврале и марте. Как напоминает Роструд, День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на пятницу. При этом четверг 22 февраля как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на 1 час, сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Иван Шкловец.

Кроме того, 8 марта в этом году приходится на четверг. Разрыв между праздничным днем и выходными закроется за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта. Выходные будут длиться четыре дня подряд.

В среду 7 марта как в предпраздничный день рабочий день будет сокращен на 1 час.