02 февраля 2018, 17:26
Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте
В этом году россиян ждут длинные выходные в феврале и марте. Как напоминает Роструд, День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на пятницу. При этом четверг 22 февраля как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на 1 час, сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Иван Шкловец.
Кроме того, 8 марта в этом году приходится на четверг. Разрыв между праздничным днем и выходными закроется за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта. Выходные будут длиться четыре дня подряд.
В среду 7 марта как в предпраздничный день рабочий день будет сокращен на 1 час.
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