В КПРФ назвали провокацией заявление ЦИК о зарубежных счетах Грудинина

Сообщение замглавы ЦИК Николая Булаева о том, что у кандидата в президенты от КПРФ есть незакрытые счета за рубежом, — это «очередная провокационная информационная спецоперация», заявили в пресс-службе Компартии.

Ранее сегодня Булаев рассказал, что у кандидата от КПРФ Павла Грудинина есть два счета в Швейцарии и два счета в Австрии, которые «до конца не закрыты».

Позднее он уточнил, что «это недоразумение». «В течение ближайших нескольких дней документы, подтверждающие закрытие этих счетов, было обещано представить», — цитирует Булаева ТАСС.

«Если у ЦИК РФ возникают мелкие технические вопросы, то нет никакой необходимости заявлять об этом через все телерадиокомпании страны», — отметили на это в КПРФ.

«Вопросы о зарубежных счетах Грудинина технические, их появление может быть вызвано консервативностью работы западных банков», — сказал «Интерфаксу» глава пресс-службы предвыборного штаба КПРФ Александр Ющенко.