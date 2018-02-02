ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Расчетно-кредитного банка (РКБ, 184-е место в РФ по величине активов) и ПартнерКапиталБанка (ПКБ, 469-е место). Обе кредитные организации зарегистрированы в Москве.

«Деятельность ООО "РКБ" на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка, по данным ЦБ, «была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности».

ЦБ отмечает, что руководители и собственники этих банков не предприняли эффективных мер по нормализации их деятельности.

В сложившихся обстоятельствах регулятор принял решение о выводе кредитных организаций с рынка банковских услуг.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.