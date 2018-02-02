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02 февраля 2018, 00:00
Мемория

Мемория. Михаил Фрунзе

И. Бродский. М.В.Фрунзе на маневрах. 1929
И. Бродский. М.В.Фрунзе на маневрах. 1929
Центральный музей Вооруженных Сил

2 февраля 1885 года родился Михаил Фрунзе, революционер, военачальник.

 

Личное дело

Михаил Васильевич Фрунзе (1885—1925) родился в киргизском Бишкеке, в семье военного фельдшера, молдаванина Василия Фрунзе и Софьи Поповой, дочери народовольца. В 1904 году поступил в Петербургский политехнический институт, стал членом Российской социал-демократической рабочей партии, одним из организаторов которой выступал Ленин.

В начале 1905 года был направлен партией в Иваново-Вознесенск и Шую Владимирской губернии (ныне — Ивановская область) для подпольной работы. В мае 1905 года был одним из организаторов стачки в Иваново-Вознесенске и созыва первого совета рабочих депутатов. В декабре 1905 года во главе боевой дружины иваново-вознесенских и шуйских рабочих участвовал в боях на Красной Пресне в Москве. В 1906 году отправился к Ленину в Стокгольм на съезд РСДРП. В декабре того же года полицейский урядник Никита Перлов обнаружил в Шуе большевистскую сходку, в которой принимали участие около 300 человек, в их числе Фрунзе. Полицейского заметили и попытались застрелить, однако ему удалось спастись. Спустя две недели Фрунзе с соратником открыли по уряднику стрельбу. Перлов выжил, Фрунзе и его подельник были арестованы и приговорены к смертной казни. Вскоре приговор им заменили на пожизненное заключение, а в 1914 году Фрунзе был отправлен на поселение в село Манзурку Иркутской губернии.

В 1915 году, после ареста за создание организации ссыльных, бежал в Читу, где по поддельным документам работал в переселенческом управлении и в редакции еженедельника «Забайкальское обозрение».

В 1916 году с паспортом на имя Михаила Михайлова был отправлен партией в Минск, где поступил на должность статиста в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза, где среди тыловиков пропагандировал поражение российской армии.

После Февральской революции в России комендант Минска назначил Фрунзе начальником милиции (ополчения по охране порядка) земского союза. На следующий день милиция захватила городское полицейское управление, разоружила полицию города и взяла под контроль главные государственные учреждения Белоруссии.

В сентябре 1917 года Фрунзе, уже под своим именем, вернулся в Шую, заняв ключевые посты в руководстве города.

В октябре 1917 года участвовал в восстании в Москве, командовал двухтысячным отрядом красногвардейцев в боях у здания гостиницы «Метрополь».

С 1918 года был участником Гражданской войны — военным комиссаром Ярославского военного округа, в 1919 году — командующим 4-й армии РККА, затем руководил Туркестанской армией, Восточным фронтом. За успешное наступление против армии Александра Колчака был награжден орденом Красного Знамени. Затем руководил изгнанием Петра Врангеля из Крыма.

В декабре 1920 года был назначен командующим вооруженными силами Украины и Крыма, руководил разгромом Повстанческой армии Махно, уничтожив в короткие сроки основные силы украинских повстанцев.

В ноябре 1921 года возглавлял советское посольство в Анкару для установления отношений с Турцией, вел переговоры с Мустафой Кемалем Ататюрком.

В марте 1924 года был назначен зампредседателя Реввоенсовета СССР и военного наркома. С января 1925 года — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам.

31 октября 1925 года умер после операции, назначенной из-за язвы желудка: по официальной версии от остановки сердца из-за непереносимости хлороформа.

 

 
 
   Михаил Фрунзе. 1919.
   Wikimedia Commons

Чем знаменит

Блистательный военачальник-самоучка, один из организаторов разгрома белогвардейцев в Гражданскую войну. Провел военную реформу 1924—1925 годов, целью которой стало сокращение численности военнослужащих, введение единоначалия в войсках, структурные изменения аппарата Красной Армии. Военная доктрина Фрунзе также вводила в армии политические отделы и коммунистические ячейки.

 

О чем надо знать

Фрунзе, по-видимому, не забыл урядника Никиту Перлова, из-за которого провел время в тюрьмах. В конце 1918 года Перлов был арестован и расстрелян. В 1991 году полицейский был реабилитирован.

Борьбу с врангелевцами на Украине Фрунзе вел совместно с Повстанческой армией Нестора Махно: в октябре 1920 года они подписали соглашение о единстве действий против белых войск. Вскоре Фрунзе разгромил махновцев.

Во время Гражданской войны не раз давал личные гарантии безопасности противникам Советской власти, если они добровольно сложат оружие и сдадутся ЧК (зауральским казакам, офицерам армии Врангеля в Крыму, махновцам бухарским «басмачам»), что не спасало сдавшихся от красного террора.

 

Прямая речь

О борьбе с Белым движением (Из речи Фрунзе в 1919 году): «Каждый дурак может понять, что там, в лагере наших врагов, как раз и не может быть национального возрождения России, что как раз с той стороны и не может быть речи о борьбе за благополучие русского народа. Потому что не из-за прекрасных же глаз все эти французы, англичане помогают Деникину и Колчаку — естественно, что они преследуют свои интересы. Этот факт должен быть достаточно ясен, что России там нет, что Россия у нас… Мы не размазня вроде Керенского. Мы ведем смертельный бой. Мы знаем, если победят нас, то сотни тысяч, миллионы самых лучших, стойких и энергичных в нашей стране будут истреблены, мы знаем, что с нами не будут разговаривать, нас будут только вешать, и вся наша родина зальется кровью. Наша страна будет порабощена иностранным капиталом. А что касается фабрик и заводов, то они уже давно проданы…».

Лев Троцкий о Фрунзе (речь по поводу кончины военачальника): «…Две черты одинаково характеризовали этого полководца. Прежде всего — личная храбрость, которая необходима каждому воину, все равно, рядовой ли это солдат или такой, который ведет в бой полки, отряды и армии. <…> Но полководцу личной храбрости мало. Ему нужно мужество решения. Перед лицом врага, когда от решения зависит столь многое, естественны сомнения: каким путем ударить? какой способ избрать? как сгруппировать силы? наступать ли сегодня или выждать? наступать ли вообще или отступать? Есть ведь десятки возможных решений, и между этими решениями колеблется мысль, отягощенная ответственностью. Фрунзе умел спокойно и трезво обдумать, выслушать и взвесить. Взвесив — твердо выбрать. А выбрав — довести до конца. У него было мужество решимости, без которого нет военачальника, нет полководца. И он непосредственно обеспечил нашей стране блестящую победу над Врангелем».

О смерти наркома (дочь Татьяна Фрунзе): «Я не думаю, что отца убили. Скорее это была трагическая случайность. В те годы система еще не дошла до того, чтобы убивать тех, кто мог бы помешать Сталину. Такие вещи начались только в 1930-х годах».

 

6 фактов о Михаиле Фрунзе:

  • 9 января 1905 года — в Кровавое воскресенье — был в числе демонстрантов на Дворцовой площади в Петербурге, получил ранение в руку. Позже рассказывал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».
  • 4 марта 1917 года был назначен начальником белорусской милиции. Эта дата отмечается в Белоруссии как День милиции, а сам революционер считается ее основателем.
  • Версия об убийстве Фрунзе по заказу Сталина отражена Борисом Пильняком в его «Повести непогашенной луны» и в трилогии Василия Аксенова «Московская сага».
  • Через год после смерти полководца его жена, Софья Алексеевна, покончила с собой. Их дети сначала жили у бабушки, а когда и та умерла, старый друг Фрунзе Климент Ворошилов усыновил одиннадцатилетнюю Татьяну и восьмилетнего Тимура.
  • Тимур Фрунзе стал летчиком, он погиб в 1942 году. Татьяна Фрунзе (р. 1920) — профессор, доктор химических наук, в свое время крупный специалист по органической химии. В 2008 году две женщины, представившиеся сотрудницами Пенсионного фонда, украли у нее все ордена и медали отца.
  • Именем Фрунзе назван целый ряд населенных пунктов, улиц, учебных заведений в бывшем СССР. Актер Фрунзик Мкртчан также получил свое имя благодаря революционеру.

 

Материалы о Михаиле Фрунзе:

Биография революционера в Википедии

Биографическая справка портала «100 великих полководцев»

Биография на «Хроносе»

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Мемория. Михаил Фрунзе
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