Москалькова попросила забрать у полиции Чечни дело главы местного «Мемориала»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к заместителю министра внутренних дел РФ Александру Романову с просьбой передать дело главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в пресс-службе Москальковой, она полагает, что «это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе».

Напомним, 9 января машину Титиева остановили на трассе, его задержали по подозрению в хранении наркотиков — в транспортном средстве, со слов полицейских, было найдено 180 граммов марихуаны. По словам Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили сотрудники ДПС.

За Титиева вступились, в частности, глава Совета по правам человека Михаил Федотов и телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. По их мнению, преследование Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью.

Несмотря на это, Верховный суд Чечни оставил Титиева под арестом до 9 марта.