Госдеп отчитался о выполнении США и Россией договора о СНВ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге отметила, что США и Россия выполняют обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Мы оцениваем в настоящее время, что Россия также продвинулась в достижении этих лимитов. У нас нет причин не верить тому, что российское правительство также не достигнет этих показателей»,— цитирует ее РИА Новости.

По словам Науэрт, в течение месяца обе страны должны обменяться данными по стратегическим наступательным вооружениям.

В рамках договора СНВ-3 каждая из сторон обязалась сократить суммарное количество вооружений до 700 межконтинентальных баллистических ракет, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.