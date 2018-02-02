Послания президента Федеральному собранию ждут 27 февраля

Президент Владимир Путин может выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию 27 февраля, рассказали «Коммерсанту» в администрации главы государства.

Ранее источники Bloomberg и РБК говорили, что выступление запланировано на 6 февраля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце января отмечала, что президент выступит с посланием, вероятно, «чуть раньше» 8 февраля.

Однако 2 февраля источник РБК сообщил, что мероприятие переносится на неопределенный срок.

Источники «Коммерсанта» причин переноса обращения не назвали.