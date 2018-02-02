Глава Пентагона рассказал об отсутствии доказательств использования зарина Асадом

У США нет доказательств, подтверждающих сообщения об использовании зарина правительственными войсками Сирии, подконтрольными президенту Башару Асаду. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он добавил, что США ищут доказательства использования зарина войсками Асада.

При этом, по словам главы Пентагона, на сегодняшний день ясно, что правительственные войска Сирии имели на вооружении и использовали газообразный хлор в сирийской гражданской войне.

«Мы еще больше обеспокоены возможностью использования зарин», — добавил он.

Ранее власти США и Организация по запрещению химоружия сообщали, что сирийские правительственные войска периодически применяют отравляющие вещества — хлор и зарин. После одной из газовых атак, которая произошла в апреле 2017 года в городе Хан-Шейхун, по приказу президента США Дональда Трампа был разбомблен аэродром армии Асада, с которого, предположительно, была осуществлена атака.