Сурок Фил предсказал американцам долгую зиму

Сурок по кличке Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал американцам еще шесть недель зимы, передает CNN.

По традиции, 2 февраля сурка будят и вынимают из его домика. Если он сразу забегает обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. А если остается на улице, то нужно ждать раннюю весну.

В Америке традиция предсказаний погоды по поведению сурка Фила зародилась в 1840-е годы. В российских зоопарках пытаются создать ее аналоги.

В частности, как сообщает РИА Новости, сурок по кличке Мальчик из Липецкого зоопарка предсказал сегодня раннюю весну в регионе.

Раннее наступление весны предсказал и сурок Федор из Ярославского зоопарка — он вышел из своей норки и поел орехов.

А еж Пых из зоопарка Екатеринбурга, как сообщает ТАСС, предсказал, что весна придет рано, но будет пасмурной.