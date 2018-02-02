Американские военные самолеты вновь обнаружились у российской границы

Американские самолеты-разведчики Boeing RC-135W и P-8A Poseidon несколько раз пролетели по замкнутой траектории вблизи границ Калининградской области.

Об этом сообщает в твиттере мониторинговый ресурс ВВС Mil Radar.

Оба самолета вылетели с британской базы Милденхол.

Ранее на этой неделе самолет ВМС США EP-3 Aries был обнаружен в небе над Черным морем возле Крыма. Его сопроводил российский Су-27. В США заявили, что маневр был небезопасным.