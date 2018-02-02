02 февраля 2018, 19:08
Американские военные самолеты вновь обнаружились у российской границы
Американские самолеты-разведчики Boeing RC-135W и P-8A Poseidon несколько раз пролетели по замкнутой траектории вблизи границ Калининградской области.
Об этом сообщает в твиттере мониторинговый ресурс ВВС Mil Radar.
1336z pic.twitter.com/D6BWNpEcoJ— Mil Radar (@MIL_Radar) 2 февраля 2018 г.
Оба самолета вылетели с британской базы Милденхол.
Ранее на этой неделе самолет ВМС США EP-3 Aries был обнаружен в небе над Черным морем возле Крыма. Его сопроводил российский Су-27. В США заявили, что маневр был небезопасным.
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