02 февраля 2018, 10:04
ВЦИОМ провел опрос о приравнивании сожительства к браку
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к гражданскому браку и его приравнивании к официальному.
Как сообщает «Интерфакс», совместное проживание без штампа в паспорте считают нормальным 46% опрошенных россиян. Не одобряют подобные отношения 45% респондентов.
При этом 56% опрошенных выступают против приравнивания сожительства к официальному браку. За уравнивание гражданского и официального брака высказались 37% опрошенных.
Телефонный опрос проходил 25-26 января среди 2000 респондентов.
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