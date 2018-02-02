ВЦИОМ провел опрос о приравнивании сожительства к браку

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к гражданскому браку и его приравнивании к официальному.

Как сообщает «Интерфакс», совместное проживание без штампа в паспорте считают нормальным 46% опрошенных россиян. Не одобряют подобные отношения 45% респондентов.

При этом 56% опрошенных выступают против приравнивания сожительства к официальному браку. За уравнивание гражданского и официального брака высказались 37% опрошенных.

Телефонный опрос проходил 25-26 января среди 2000 респондентов.