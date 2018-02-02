Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане

Президент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве.

Как сообщает пресс-служба Кремля, он посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде, возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания.

Также Путин возложил цветы к могиле маршала Василия Чуйкова, чья 62-я гвардейская армия особо отличилась при обороне Сталинграда.

Затем Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в Центральном концертном зале Волгограда, сообщает администрация региона.

Сегодня же в Волгограде прошел военный парад, впервые в нем приняла участие авиация.