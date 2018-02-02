Ставки рублевых вкладов продолжили снижение

С февраля крупные банки снизили ставки рублевых вкладов. Как пишут «Ведомости», это сделали как минимум восемь банков из топ-45 крупнейших кредитных организаций России.

В частности, ставки всех или части базовых депозитов снизили «Русский стандарт», «Ак барс», Московский индустриальный банк, «СМП банк», Московский областной банк, «Росгосстрах банк». Снижение составляло 0,25-0,75% в зависимости от срока и суммы вклада.

В свою очередь, с 1 февраля Альфа-банк на 1% снизил ставку счета «Накопилка» — до 6% годовых, а «Почта банк» уменьшил доходность на 0,5-1% накопительных счетов «Базовый» и «Зарплатный» — до 5% и 6% соответственно.

Ставка нового сезонного вклада Газпромбанка оказалась на 0,25% ниже прежней сезонной ставки. Максимальная ставка вклада для обычных клиентов в банке теперь не превышает 7% годовых.

Ожидается снижение ставок и в других банках.