Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок будет снижаться до 200 евро

В Евразийском экономическом союзе, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, будет единый максимальный порог беспошлинной интернет-торговли. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Такое решение принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского союза. …До конца текущего года беспошлинный порог для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет тысячу евро, с 1 января 2019 года этот порог устанавливается в размере 500 евро, с 1 января 2020 года этот порог устанавливается в размере 200 евро», — цитирует премьера пресс-служба правительства.

Медведев добавил, что «это как бы верхний порог», и «целый ряд стран уже установили для себя более жесткие требования». В пример он привел Белоруссию.

В настоящее время в России лимит на беспошлинный ввоз товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах, составляет тысячу евро в течение календарного месяца или 31 кг за тот же период.