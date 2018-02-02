Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын лидера кубинской революции Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, покончил с собой, сообщает сайт Juventud rebelde.

Диас-Баларт, которого из-за сходства с отцом провали «Фиделито» (маленький Фидель), занимал должность научного советника Государственного совета Кубы. В 2013 году он получил звание почетного профессора МГУ им М. В. Ломоносова.

О дате и месте похорон пока ничего не сообщается.