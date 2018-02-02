02 февраля 2018, 08:12
Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой
Старший сын лидера кубинской революции Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, покончил с собой, сообщает сайт Juventud rebelde.
Диас-Баларт, которого из-за сходства с отцом провали «Фиделито» (маленький Фидель), занимал должность научного советника Государственного совета Кубы. В 2013 году он получил звание почетного профессора МГУ им М. В. Ломоносова.
О дате и месте похорон пока ничего не сообщается.
Старший сын Фиделя Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе. Ему было 68 лет: https://t.co/1ZquD07qTN pic.twitter.com/zSRHbCrowc— IZ.RU (@izvestia_ru) 2 февраля 2018 г.
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