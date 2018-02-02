Российские космонавты впервые в 2018 году вышли в космос

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».

Космонавты открыли переходные люки стыковочного отсека, покинули борт МКС и начали работу в открытом космосе. Планируется, что они вернутся на станцию через семь часов.

Задача космонавтом — демонтаж выводимого из эксплуатации приемного устройства и установка нового приемного модуля широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, которая расположена на поверхности агрегатного отсека служебного модуля «Звезда».