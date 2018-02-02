02 февраля 2018, 19:01
Российские космонавты впервые в 2018 году вышли в космос
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».
Космонавты открыли переходные люки стыковочного отсека, покинули борт МКС и начали работу в открытом космосе. Планируется, что они вернутся на станцию через семь часов.
Задача космонавтом — демонтаж выводимого из эксплуатации приемного устройства и установка нового приемного модуля широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, которая расположена на поверхности агрегатного отсека служебного модуля «Звезда».
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