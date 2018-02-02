В РПЦ опровергли подготовку новой встречи папы и патриарха

Русская православная церковь не обсуждает с Ватиканом возможность новой встречи патриарха Кирилла с папой Римским Франциском. Также не обсуждается возможный визит папы в Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

12 февраля 2016 года папа и патриарх встретились в международном аэропорту Гаваны.

По словам Волкова, приоритетом контактов между РПЦ и католической церковью являются поддержка христиан на Ближнем Востоке, защита нравственных ценностей в обществе, поддержка семейных ценностей, миротворческие начинания и сотрудничество в академической сфере.