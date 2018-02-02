WADA выразило готовность опротестовать оправдание российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настороженно отнеслось к решению Спортивного арбитража в Лозанне (CAS) об оправдании 28 российских олимпийцев. Как сказано на официальном сайте организации, решение арбитража вызвало «серьезную озабоченность».

«WADA понимает, что такое решение вызовет разочарование и фрустрацию среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК проанализировать эти решения очень тщательно и рассматривает все варианты, в том числе апелляцию», — говорится в сообщении.

Представители организации утверждают, что лишь частичное оправдание арбитражем 11 атлетов говорит о том, что выводы комиссий Сэмюэля Шмидта и Ричарда Макларена были верны.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что могут обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, так как оно «может серьезно повлиять на будущую борьбу с допингом». Более того, вынесенное арбитражем решение не означает, что оправданные спортсмены поедут на Олимпиаду, отметили в МОК.

1 февраля CAS полностью снял санкции с 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр, и восстановил их результаты на ОИ в Сочи. Суд также заменил пожизненную дисквалификацию 11 атлетов на отстранение от южнокорейской Олимпиады, однако признал доказанным вменяемое им нарушение антидопинговых правил.