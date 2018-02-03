Пентагон опроверг планы расширения своего контингента в Афганистане

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что Соединенные Штаты не собираются наращивать численность своей военной группировки на территории Афганистана. Это заявление было сделано на брифинге и опубликовано на официальном сайте министерства обороны США.

«Мы озвучивали новую стратегию по Южной Азии и приблизительные цифры. Если вы имеете в виду дополнительную тысячу или пять тысяч человек — таких планов нет», — приводятся в сообщении слова Мэттиса. Он уверяет, что речь идет лишь о проведении ротации воинского контингента, но никак не об увеличении его численности.

Напомним, о планах США по расширению их присутствия на афганской территории — до 11 тысяч военнослужащих — ранее сообщали американские газета The Washington Post и телеканал Fox News.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании давал обещание вывести войска США из Афганистана, однако потом назвал его выполнение невозможным из-за роста террористической угрозы. Его предшественник Барак Обама ввел ограничение на численность контингента в этой стране, но от окончательного вывода военных также отказался.