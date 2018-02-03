Самолет Azur Air с пассажирами на несколько часов застрял в Домодедово

Рейс ZF 11 авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь из московского аэропорта Домодедово в мексиканский Канкун сегодня в 04:55 мск, до сих пор не отбыл, сообщают «Известия».

При этом, как утверждает издание со ссылкой на обратившихся в его редакцию пассажиров, ни экипаж, ни сотрудники авиакомпании не называют причин задержки рейса. Пассажиров уже пустили на посадку, они сидят в салоне самолета, хотя некоторые — преимущественно люди с маленькими детьми — предпочли покинуть борт.

Напомним, накануне стало известно, что Росавиация внесла Azur Air предписание об устранении ряда нарушений, влияющих на безопасность полетов, пригрозив в случае его невыполнения запретить перевозчику выполнять рейсы с 21 марта (то есть ограничив срок действия его сертификата эксплуатанта до 20 марта). В самой авиакомпании утверждают, что требования надзорного ведомства уже выполнены.

Ассоциация туроператоров России, комментируя ситуацию, заверила, что шансы на негативный сценарий развития событий, при котором Azur Air получит запрет на пассажирские перевозки, крайне невелики.

Эта авиакомпания является крупнейшим чартерным авиаперевозчиком в России, она плотно сотрудничает с турагентствами, совершая чартерные рейсы из РФ на популярные у отечественных туристов зарубежные курорты.