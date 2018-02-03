МОК обещал рассмотреть заявки 15 оправданных атлетов из РФ

Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс пообещал рассмотреть приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане 15 российских атлетов, по искам которых Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с них обвинения в употреблении запрещенных припаратов.

«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — цитирует Адамса интернет-издание Inside the Games.

По словам представителя МОК, дело каждого из 15 россиян будет рассмотрено комиссией олимпийского комитета по отдельности, но относительно сроков рассмотрения никакой определенности нет — так что нет и никакой гарантии, что оправданные CAS атлеты успеют к началу зимних Игр-2018.

«На то, чтобы предоставить обоснование, нужно время. Все, что мы можем сделать, — это запустить процесс заново и рассмотреть их», — пояснил Адамс.

Напомним, ранее дисквалифицированный по решению МОК Олимпийский комитет России (ОКР) обратился с просьбой проявить индивидуальный подход к спортсменам, которые были оправданы судом в Лозанне, — скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову и представительнице санного спорта Татьяне Ивановой, — и направить им персональные приглашения на южнокорейскую Олимпиаду.