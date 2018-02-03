Российская шахматная федерация решила не менять президента

Президентом Российской шахматной федерации (РШФ) на новый срок переизбран Андрей Филатов, набравший более двух третей голосов на состоявшемся сегодня, 3 февраля, съезде организации, передает «Интерфакс». Претендовавший на тот же пост президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру.

«Я снимаю свою кандидатуру и сконцентрируюсь на международной деятельности», – цитирует Илюмжинова РИА Новости. Он поблагодарил выдвинувшие его кандидатом в президенты РШФ региональные шахматные федерации.

В прошлом году была предпринята попытка сместить Илюмжинова с поста президента FIDE, и появились сообщения о том, что он подал в отставку.

Глава Международной шахматной федерации включен Соединенными Штатами в санкционный «черный список» за «оказание материальной поддержки и действия от имени и в интересах правительства Сирии и центрального банка» этой страны. В октябре 2017 года полномочия Илюмжинова в FIDE были переданы его заместителю.