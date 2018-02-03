Владелец LʼOfficiel подтвердил финансовую поддержку кампании Собчак

Владелец холдинга ACMG Александр Федотов подтвердил Forbes, что является одним из спонсоров избирательной кампании телеведущей Ксении Собчак, которая планирует участвовать в выборах президента РФ в марте нынешнего года. В ACMG входят несколько изданий, включая сам Forbes и журнал LʼOfficiel, главным редактором которого является Собчак.

По словам Федотова, о своем намерении стать кандидатом в президенты журналистка сообщила ему в августе 2017 года, одновременно попросив о финансовой поддержке. «Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 тысяч подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — заявил бизнесмен, не уточнив, какую именно сумму вложил.

Напомним, в конце января Ксения Собчак в интервью изданию The Bell сообщила, что ей помогают семь-восемь спонсоров, готовых в общей сложности потратить около 140 млн рублей, но назвать их имена отказалась. Однако The Bell со ссылкой на источник в окружении телеведущей в той же статье предположил, что одним из спонсоров является Александр Федотов.