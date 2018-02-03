Проблемы с таможней вынудили Илона Маска назвать огнеметы «неогнеметами»

Разработанные компанией Илона Маска Boring «огнеметы» на случай «зомби-апокалипсиса» пришлось переименовать: теперь они называются «неогнеметами» или «устройствами для повышения температуры», передает РИА Новости. По данным агентства, причиной ренейминга стало стремление производителя избежать возможных проблем с отправкой изделий за границу при таможенных проверках.

«Теперь таможенные проблемы решены», — написал сегодня руководитель американской компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в своем твиттере.

«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — объяснял ранее Илон Маск выгоду от приобретения новинки, выпускаемой его компанией. Несмотря на очевидную абсурдность предложения, уже на стадии предзаказа первая запланированная партия огнеметов была раскуплена практически сразу же после объявления о начале приема заявок.

Маск лично продемонстрировал огнемет в действии, выложив видеозапись с экспериментом в своем аккаунте Twitter. В ролике видно, что пламя из ствола вырывается на расстояние не более 30 сантиметров. Глава SpaceX также заверил, что в каждом продаваемом комплекте будет лежать огнетушитель.