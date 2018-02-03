СМИ узнали о передаче «Сочи Автодрома» новому эксплуатанту

«Сочи Автодром» — трассу «Формулы-1», которая с 2014 года используется для проведения Гран-при России, — предлагают на безвозмездной основе передать в собственность специализированной некоммерческой организации «Росгонки».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на действующего эксплуатанта трассы — принадлежащей администрации Краснодарского края НАО «Центр «Омега». По словам источника соответствующий вывод можно сделать из опубликованного сегодня министерством финансов РФ уведомления о начале разработки законопроекта, регламентирующего использование трассы.

Компания-промоутер «Росгонки» была учреждена 1 декабря 2017 года нынешним эксплуатантом трассы «Центр Омега», Российской автомобильной федерацией и ВТБ как титульным спонсором сочинского Гран-при.

Гендиректором АНО является чемпион России по раллийным гонкам и сын бывшего первого зампреда ВТБ Василия Титова Алексей Титов. По его словам, вариант передачи сочинской трассы на баланс организации в настоящее время «прорабатывается», но если идея будет реализована, то «Сочи Автодром» перейдет в режим круглогодичной эксплуатации.

Илья Джус — помощник курирующего эту тему вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака — назвал переход «Сочи Автодрома» в собственность АНО «Росгонки» лишь «одним из сценариев» и напомнил, что эта организация является «следующим правообладателем контракта» на проведение Гран-при РФ «Формулы-1».

Администрация Краснодарского края ранее заявляла о неизбежности продажи гоночной автотрассы из-за дороговизны ее содержания (по данным Forbes, стоимость автодрома оценивается в 120 млн евро) и убыточности проведения спортивных мероприятий наподобие этапа «Формулы-1» для региона.