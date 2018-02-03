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03 февраля 2018, 07:12
Мемория

Мемория. Вера Брежнева

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Anton Bielousov/flickr.com

3 февраля 1982 года родилась Вера Брежнева, певица, экс-солистка группы «ВИА Гра».

 

Личное дело

 

Вера Викторовна Брежнева (настоящая фамилия Галу́шка, 36 лет) родилась в украинском Днепродзержинске в рабочей семье. У Веры есть три сестры: старшая Галина и младшие близнецы — Настя и Вика. Виктория замужем за Александром Цекало.

В детстве увлекалась спортом: занималась баскетболом, гандболом, карате, танцами и художественной гимнастикой.

Еще в школе начала подрабатывать. «Не хочу вызывать сочувствия у людей, но моя жизнь не была устлана лепестками роз. В 11 лет я работала в парке. Чистила бассейны, мыла карусели, полола розы, разбирала заброшенный кинотеатр… Еще я вкалывала в колхозе, за что платили овощами и фруктами. Некоторое время была нянечкой и торговала на рынке», — рассказывала певица.

После школы поступила на заочное отделение экономического факультета Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта.

В 2002 году, когда в Днепропетровске выступала группа «ВИА Гра», Веру в числе других пригласили выйти на сцену и спеть вместе с участницами коллектива песню «Попытка №5». Так ее заметил продюсер группы Дмитрий Костюк. В том же году Галушка приехала в Киев, где с успехом прошла кастинг в «ВИА Гру» на место уходящей Алены Винницкой. В трио она стала выступать под псевдонимом Вера Брежнева.

В 2007 году покинула группу и начала сольную карьеру. «Устала. Стала постоянно болеть. Началась частая смена состава. И я поняла, что мне пора покинуть коллектив», — говорила певица.

Над ее сольным проектом начал работать автор песен для «ВИА Гры», музыкальный продюсер Константин Меладзе.

В 2008 году исполнительница была ведущей викторины «Магия 10» на Первом канале, участвовала в шоу «Ледниковый период-2». Также снялась в романтической комедии «Любовь в большом городе», для которой записала заглавную песню.

В 2009 году стала постоянной участницей шоу импровизаций «Южное Бутово» на Первом канале. Также снялась в продолжении фильма «Любовь в большом городе».

В 2010 году Брежнева выпустила дебютный сольный альбом «Любовь спасет мир».

«Признаюсь, после ухода я периодически подумывала вернуться в группу, до того как в итоге выбрала сольную карьеру. В свободном плавании много плюсов и минусов. Прекрасно, что на сегодняшний момент плюсов оказалось больше, так что я окончательно перестала думать о возвращении», — отмечала исполнительница.

В том же году Брежнева была членом жюри украинского телешоу «Суперзiрка» («Суперзвезда»).

В 2010—2011 годах также вела программу «Дембельский альбом» на «Русском радио».

В 2012 году вместе с Сергеем Светлаковым сыграла в приключенческой комедии «Джунгли».

В 2013 году вела реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру» на НТВ.

В 2014 году стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин из Средней Азии и Восточной Европы. В 2016 году ее полномочия были продлены.

В 2015 году состоялся релиз второго студийного альбома Веры Брежневой «Ververa». Альбом был назван по аккаунту Брежневой в Instagram.

В том же году певица вышла замуж за продюсера, автора ее песен Константина Меладзе.

В 2017 году стала ведущей вокального шоу «Успех» на СТС.

 

 
Вера Брежнева
Alex Clark/Wikimedia Commons

Чем знаменита

Популярная певица и телеведущая, известность которой принесло участие в украинском женском трио «ВИА Гра». Состав, включавший Веру Брежневу, Надежду Грановскую и Анну Седокову, принято считать золотым в истории коллектива. В составе «ВИА Гры» Брежнева записала альбомы: «Стоп! Снято!», «Биология», «Stop! Stop! Stop!» (все в 2003 году) и «L. M. L.» (2007). Среди известных сольных работ Брежневой песни «Любовь в большом городе», «Лепестками слез», «Любовь спасет мир» и другие.

 

О чем надо знать

У певицы две дочери, старшую, Соню, Брежнева родила в 2001 году от своего первого гражданского супруга Виталия Войченко — тренера по дзюдо, позднее заместителя мэра Ялты, киевского чиновника. Роман начался, когда Вере было всего 17 лет. В «ВИА Гру» она пришла через год после рождения ребенка.

В 2006 году уже известная певица вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В 2009 году в семье родилась дочь Сара.

В 2015 года Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе, свадьба прошла в Италии в узком кругу.

Старшая дочь Брежневой Соня участвует в модных показах, много путешествует и ведет популярный блог в Instagram (более 140 тысяч подписчиков). Также она снялась в эпизодической роли в сериале «Дневники вампира». К слову, у самой Веры Брежневой 9,1 млн подписчиков в Instagram.

 

Прямая речь:

О первых заработках (журнал «Интервью», 2010):

— На рынке я работала, когда мне было 15. И, кроме того, подрабатывала еще посудомойкой. А в овощном магазине я торговала уже будучи беременной, в 18.

— Тот период как сейчас вспоминается?

— С улыбкой. Но в то же время я помню, как порой мне было стыдно. Когда торгуешь на рынке в юном возрасте, да еще в своем микрорайоне, чувствуешь себя достаточно неуютно. Иногда пряталась под прилавок или отворачивала лицо, если видела, что идет кто-то из знакомых. Но опять же — был какой-то внутренний смысл. Была определенная цель, ради достижения которой я на это пошла. Знала же, что на тот момент денег, которые так нужны моей семье, я иначе не заработаю».

О первом путешествии за пределы России и Украины («7 дней»): «Это был 2004 год. Я уже работала в группе "ВИА Гра", появились первые свободные деньги, которые можно было потратить именно на путешествие… Это были римские каникулы. Так получилось, что я туда поехала совсем одна. Но страха перед чужой страной не было. Я вообще следую принципу — язык до Киева доведет. Если никто тебя не понимает, всегда можно показать жестами, чего ты хочешь, или нарисовать на бумаге. Первые два дня в Риме меня сопровождал гид, а на третий я уже сама ходила по городу, причем без карты. От той поездки остались колоссальные впечатления. Это же как первая любовь, запоминается на всю жизнь».

О выборе псевдонима (журнал «Интервью», 2010): «Думаю, аура этой фамилии каким-то образом помогла мне в жизни. И, наверное, не зря я взяла этот псевдоним. Полагаю, Леониду Ильичу было бы за меня не стыдно. Теперь уже эту фамилию я частично воспринимаю как свою. Потому что работа — большая часть жизни, да и созвучие имени и фамилии очень нравится».

О начале работы в коллективе («Антенна телесемь», 2017): «Когда меня утвердили в группе, настоятельно порекомендовали немножко сбросить вес. Я тогда была такой ладненькой девочкой из провинции, как говорится, кровь с молоком. Все знают, что телевизор зрительно добавляет килограммов пять, представьте, что было бы, если бы эту девочку еще увеличили. Сразу начала питаться по-другому: отказалась от сахара, а до этого пила сладкий чай, забыла о хлебе, ела сельдерей и куриную грудку на гриле. С тех пор их не люблю. Продюсеры дали мне педагогов по хореографии, по вокалу: "Вот тебе время и инструменты. Если ты перспективный человек и готова работать, то у тебя есть все для того, чтобы доказать нам это". И я это сделала. На подготовку был месяц, я показала результат через две недели. К съемкам клипа на песню "Не оставляй меня, любимый!" Подтянула вокал, хореографию и была в нужном весе».

О жизни (там же): «Люблю, любима и делаю в жизни то, что мне нравится, — это очень важно. И да, это возможно: быть публичным человеком и создать счастливую семью. У меня не было такого, чтобы однажды утром я внезапно проснулась знаменитой. Все, что есть в моей жизни, я заработала и заслужила. Успех — это такое хрупкое состояние, в которое ты даже боишься поверить, потому что всегда присутствует страх разочарования. Я в этом плане абсолютно прагматичный и рациональный человек. Может быть, потому у меня и не было звездной болезни. Все так же волнуюсь перед сценой, нервничаю, как в первый раз, а на ней растворяюсь, потому что чувствую своего зрителя».

 

6 фактов о Вере Брежневой

  • Псевдоним Брежнева Вера Галушка получила в честь Леонида Ильича, начинавшего свою карьеру в ее родном Днепродзержинске.
  • Название «ВИА Гра» имеет очевидную отсылку к одноименным таблеткам для повышения потенции. Как и большинство женских поп-групп, коллектив делает ставку на сексуальность его участниц. Чтобы избежать судебных тяжб с производителями таблеток, продюсеры придумали написание «ВИА Гра», где ВИА — это вокально-инструментальный ансамбль, а «Гра» — «игра» по-украински.
  • Брежнева не раз снималась в кино в роли самой себя («Елки» и «Елки-2», «Рокленд», «Мажор-2»). Также сыграла полноценные роли в картинах «Любовь в большом городе 1, 2, 3», «Джунгли», «8 лучших свиданий».
  • В 2006 году основала всеукраинский благотворительный фонд «Луч Веры», который помогает детским отделениям онкогематологии в республике. Брежнева помогает фонду деньгами.
  • Став известной певицей, обустроила быт своей семьи и перевезла родителей в Киев. «Сделав ремонт в квартире в Днепродзержинске, купила маме стиральную машинку и бойлер, чтобы дома всегда была горячая вода, без которой мы жили все детство, — вспоминала Брежнева. — А через какое-то время смогла перевезти родных в Киев, приложив все усилия для того, чтобы их забрать».
  • Брежнева избегает визитов в Крым, как и разговоров о конфликте Украины с Россией. Певица выступает как на украинских, так и на российских концертных площадках. По некоторым данным, она материально поддерживает волонтеров украинской АТО.

 

Материалы о Вере Брежневой:

Страница в Википедии

Биографическая справка на 24СМИ

Официальный сайт певицы

Справка на портале «7 дней»

Биография на сайте «Узнай все»

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