03 февраля 2018, 10:22
На станции «Полянка» погибла упавшая на пути пассажирка
На станции московского метро «Полянка» утром 3 февраля произошло ЧП: на пути упала женщина и от полученных травм скончалась, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
«Человек упал на жесткий путь на станции метро „Полянка“. От полученных повреждений он скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уважаемые пассажиры! Очень просим — не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности.— Московское метро (@MetroOperativno) 1 февраля 2018 г.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что женщина погибла при наезде поезда и была обнаружена между вторым и третьим его вагонами.
О перебоях в расписании движения поездов метрополитена в связи со случившимся сообщений не поступало.
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