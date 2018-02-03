На станции «Полянка» погибла упавшая на пути пассажирка

На станции московского метро «Полянка» утром 3 февраля произошло ЧП: на пути упала женщина и от полученных травм скончалась, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«Человек упал на жесткий путь на станции метро „Полянка“. От полученных повреждений он скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уважаемые пассажиры! Очень просим — не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 февраля 2018 г.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что женщина погибла при наезде поезда и была обнаружена между вторым и третьим его вагонами.

О перебоях в расписании движения поездов метрополитена в связи со случившимся сообщений не поступало.