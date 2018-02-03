КНДР перенесла весенний военный парад на канун Олимпиады

Официальный Пхеньян собирается провести ежегодный парад в честь вооруженных сил КНДР как раз накануне открытия Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане: шествие в столице Северной Кореи состоится 8 февраля, а церемония в соседней стране — 9 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Нодон синмун».

При этом власти КНДР категорически отрицают, что перенос парада является провокацией, и называют его «обычной практикой», ссылаясь на особо уважительное отношение к юбилею своих вооруженных сил. Действительно, хотя официально ВС Северной Кореи (Корейская народная армия) были основаны 8 февраля 1948 года, это событие уже 40 лет празднуется 25 апреля.

Однако в Южной Корее уже начали критиковать решение Пхеньяна восстановить историческую справедливость, называя его «политически мотивированным». «Хотя столько иностранцев приедет в Южную Корею на это масштабное и мирное события, на которое будет смотреть весь мир, все равно все вынуждены будут следить и за происходящим в КНДР», — цитирует BBC мнение профессора Роберта Келли из Пусанского университета (Сеул).