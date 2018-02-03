Названы сроки открытия московского «Острова мечты»

В 2019 году в Москве откроется еще один выдающийся в своем роде городской парк — «Остров мечты», который разбивают в Нагатинской пойме, передает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Я думаю, что к началу следующего года инвестор уже будет заниматься пусконаладкой, подготовкой к вводу в эксплуатацию и приступят к полноценным работам по самому парку… Я надеюсь, что в 2019 году парк полноценно будет работать», — заявил чиновник, заверив, что работы ведутся «хорошими темпами».

По его словам, одна только крытая часть «Острова мечты» займет площадь более 200 тысяч квадратных метров, и это сделает московский парк самым крупным из своих «собратьев» в Европе. Площадь открытой части составит 62 гектара, ландшафтной зоны — 32 гектара.

До весны в Нагатинской пойме формируют ландшафтный рельеф, после чего начнут прокладывать коммуникации, а затем — велосипедные и пешеходные дорожки. Проект предусматривает также строительство пандусов и в целом создание безбарьерной среды для посетителей с ограниченными возможностями. Изюминкой «Острова мечты» должна стать развлекательная программа из приблизительно 40 различных возможностей для активности, в том числе 27 аттракционов.

Напомним, недавно открывшийся рядом с Кремлем парк «Зарядье» сегодня на полдня был недоступен посетителям: там проводились плановые ремонтные и профилактические работы.