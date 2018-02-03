СКР предложил ужесточить условия усыновления

Официальный представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко заявила о выдвинутой ведомством инициативе по изменению порядка усыновления детей в России. Предложение обусловлено ростом случаев насилия над несовершеннолетними в приемных семьях, передает объяснения Петренко «Интерфакс».

«Назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними», – заявила представитель СКР, добавив, что сначала необходимо детально проанализировать действующие сейчас процедуры усыновления.

Это заявление Петренко сделала после возбуждения уголовного дела в отношении опекунов трехлетнего ребенка, подозреваемых в покушении на убийство. Взрослые вызвали скорую помощь, которая увезла малыша в больницу, где у него диагностировали отравление психотропным веществом, черепно-мозговую травму и состояние комы.

Представитель СКР подчеркнула, что этот случай — далеко не первый из ряда подобных в следственной практике.

Отметим, что к усыновителю предъявляется ряд требований — в частности, наличие собственной жилплощади, доход выше прожиточного минимума, успешное завершение курсов для приемных родителей, положительное заключение медкомиссии, отсутствие судимостей и характеристика с места работы. Какие новые критерии предлагает ввести СКР, Петренко не уточнила.