ООН подсчитала полученные в обход ее санкций доходы КНДР

В 2017 году Северная Корея заработала 200 млн долларов, незаконно экспортируя уголь и оружие в нарушение санкций, установленных Организацией объединенных наций, передает Reuters со ссылкой на доклад независимых наблюдателей ООН.

Документ занимает 213 страниц и посвящен в первую очередь поставкам угля из КНДР в порты различных стран — России, Вьетнама, Малайзии и Китая. Кроме того, эксперты организации заявили о незаконных военных поставках Сирии и Мьянме — в первом случае речь шла о более 40 грузов и научных исследованиях для сирийского Центра научных исследований «в поддержку программы по химическому оружию», во втором о баллистических ракетах «земля-воздух» и системах запуска к ним.

Авторы доклада утверждают, что для организации поставок использовались «фальшивые документы», в которых в качестве «страны происхождения» вместо КНДР фигурировали Россия или Китай.

В общей сложности в документе упоминаются 23 поставки, которые в ООН считают нарушающими санкции.

Напомним, ранее российские власти опровергли опубликованные Reuters сведения о реэкспорте угля из КНДР. Посол Мьянмы в ООН Хау До Суан заверил, что его страна «не взаимодействует с вооруженными силами Северной Кореи» и соблюдает санкционные предписания резолюций Совета безопасности ООН.