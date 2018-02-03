Плохая погода задержала вылет десятков рейсов из Москвы

Столичные аэропорты вынуждены были изменить расписание вылетов из-за неблагоприятных погодных условий, созданных обильным снегопадом. При этом в Росавиации утверждают, что нет задержек длительнее двух часов, связанных с метеоусловиями, передает ТАСС.

Наибольшее число рейсов — 23 по данным на 12:00 — отложено в аэропорту Шереметьево, 12 задержаны во Внуково, восемь — в Домодедово, в подмосковном Жуковском данных о задержках нет, следует из информации сервиса «Яндекс.Расписание». Отменены в целом по столичному авиаузлу 15 рейсов, из них максимальное количество — 13 вылетов — приходится на Домодедово.

В Росавиации заверили, что наземные службы аэропортов регулярно очищают от снега взлетно-посадочные полосы и проводят обработку их покрытия противогололедными реагентами.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что с сегодняшнего дня и до понедельника в Москве и Московской области ожидается сильный снегопад: по прогнозам, за ближайшие сутки может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков, причем во второй половине дня метеоусловия могут усугубиться. СМИ сообщали о том, что после выходных высота снежного покрова в столице и Подмосковье местами достигнет 50 сантиметров.

Уже накануне из-за снегопада, метели и сильного ветра, сопровождавшихся налипанием снега на деревья и провода, в Шереметьево было изменено время прибытия и вылета около полусотни рейсов «Аэрофлота» на сегодняшний день.