Боевики сбили российский штурмовик над Идлибом

В районе села Маасран в сирийской провинции Идлиб боевики сбили штурмовик Су-25, который, как сообщает РБК со ссылкой на источник в российском министерстве обороны, принадлежал ВКС РФ. Информация об уничтожении воздушного судна появилась в YouTube на канале группировки Сирийской свободной армии «Джайш ан-наср» — в виде ролика, в котором показан самолет с горящим крылом.

Судя по заголовку видео, для стрельбы по штурмовику использовался переносной зенитно-ракетный комплекс. Несколько дней назад в социальных сетях появилась публикация от одного из отрядов Свободной сирийской армии, который хвастался трофейным ПЗРК «Игла-1М».

О гибели российского боевого самолета сообщает и BBC со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В качестве доказательства, что подбитый Су-25 входил в состав Воздушно-Космических войск России, был опубликован отдельный видеоролик — с горящими обломками летательного аппарата, на которых виден опознавательный знак, красная звезда.

Пилот катапультировался, но был убит в воздухе огнем с земли, который вели боевики. Впоследствии они выложили в соцсетях фотографии погибшего пилота, утверждая, что это гражданин РФ.

Однако некоторые СМИ (в частности, Reuters), цитируют заявление неких боевиков о том, что пилот жив и был взят в плен «в тяжелом состоянии». «Два источника из повстанческих сил сказали, что пилот был тяжело ранен после того, как катапультировался. Третий источник среди повстанцев сказал, что пилот был убит», — сказано в сообщении.

Как сообщает Conflict Intelligence Team, в кармане убитого лежал документ, составленный от имени командира «смешанного авиационного полка особого назначения» подполковника Сергея Аксенова. 23 января газета «Красная Звезда» публиковала интервью с ним: в статье говорилось, что военный командовал российской авиагруппой в Сирии, но затем вернулся в Россию.