Минобороны РФ подтвердило гибель пилота ВКС в Сирии

Российское министерство обороны подтвердило ранее опубликованную в СМИ со ссылками на источники из того же ведомства информацию о том, что сбитый боевиками в провинции Идлиб штурмовик Су-25 входил в состав дислоцированной в Сирии группировки ВКС РФ и «выполнял облет зоны деэскалации», передает «Интерфакс».

В сообщении Минобороны РФ уточняется, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, который контролируется боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», после чего был сбит. «При ведении боя с террористами пилот погиб», — уточнили в силовом ведомстве.

По предварительным данным, обнародованным министерством, по Су-25 стреляли из переносного зенитного-ракетного комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что сбившие штурмовик боевики выложили в интернет видео с горящим самолетом в небе, съемки опознавательного знака ВКС РФ в виде звезды на обломках воздушного судна и фотографию убитого пилота. Reuters со ссылкой на соцсети террористов передавал, что летчик тяжело ранен и взят в плен, однако эту информацию опровергли сами же боевики.