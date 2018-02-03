МОК решил брать допинг-тесты в старые пробирки

Международный олимпийский комитет отказался от использования новых пробирок для взятия допинг-проб у участников Олимпиады-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане в этом месяце. Как сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, это решение принято ради гарантий неприкосновенности биоматериала.

«WADA несет ответственность по вопросу бутылок для допинг-проб. Насколько я понимаю, мы привезли старые пробирки на Олимпиаду, чтобы быть уверенными в этой системе», — цитирует слова Адамса РИА Новости.

Напомним, 1 февраля Международное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало МОК и работающим с ним лабораториям не использовать пробирки, изготовленные швейцарской фирмой Berlinger Special AG в 2017 году, поскольку они «слишком легко открываются» — точнее, вскрытие не оставит на них заметных следов в виде зазубрин и царапин по краям стекла.

В WADA заверили, что для Олимпиады-2018 хватит контейнеров старого образца, использовавшихся на Играх в Рио-де-Жанейро и «хорошо себя зарекомендовавших».