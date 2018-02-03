Украина призвала Совбез ООН изменить применение права вето

Украинская делегация в Организации объединенных наций призвала к проведению реформы Совета безопасности ООН — в частности, к изменению процедуры применения его участниками права вето. Это предложение прозвучало в Нью-Йорке на межправительственных переговорах по реформированию ООН, сообщает «Укринформ».

«Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности», — констатировали представители Киева, аргументировав свое заявление ссылкой на многочисленные и частые «злоупотребления правом вето», имевшие, по их мнению, место в последние годы.

Делегаты с Украины подчеркнули, что в своем нынешнем варианте право вето позволяет одному-единственному участнику Совбеза ООН фактически «полностью парализовать» его в таких ситуациях, когда особенно важно предпринять определенные действия.

Однако этим украинская инициатива по реформированию Совета не ограничивается: так, делегация заявила о наличии «институциональных недостатков» этого органа, на которые в последние два года якобы постоянно жалуются и другие члены ООН.

«Как страна, которая испытала на себе нападение со стороны своего соседа, мы также ощущаем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета», — отметил представитель украинской миссии, призвав Совбез оперативно приступить к реформированию органа, чтобы результаты этих преобразований появились уже в текущем году.